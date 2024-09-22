Песков: Столтенберг покинет свой пост, поэтому делает безответственные заявления

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Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы не сможет ответить на разрешение Украине наносить удары вглубь страны западным оружием, безответственны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это объясняется тем, что он вскоре покинет свой пост, отметил представитель Кремля.

"Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работал, поэтому, собственно такие безответственные заявления он себе и позволяет", – счел он.

Ранее глава НАТО отверг предупреждение Владимира Путина о том, что использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ станет "красной чертой". Он также выразил поддержку странам, которые выступили за то, чтобы ВСУ могли наносить удары по России с помощью этого оружия.

При этом Столтенберг заявил о попытках Альянса "до последнего" сохранить взаимодействие с российской стороной. Ответственность за потерю контакта он возложил на Москву.