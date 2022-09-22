В правительстве сообщили, что Мишустин не ведет соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Глава кабмина России Михаил Мишустин не ведет соцсети, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

"Председатель правительства Михаил Мишустин не ведет соцсети, в том числе в Telegram", – говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что все официальные сведения публикуются на платформах кабмина.

До этого в мессенджере Telegram появился аккаунт под именем премьера. На аватарке было размещено его фото.

Ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, последует ли российский лидер примеру итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони, который недавно завел профиль в TikTok, чтобы поддерживать связь с молодежью.

Однако официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин не будет создавать личные аккаунты в социальных сетях

