Мишустин заявил, что все намеченные соцобязательства бюджета РФ будут выполнены

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Все намеченные социальные обязательства бюджета России будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе совещания, посвященного работе над проектом федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, глава кабмина подчеркнул, что предстоит выполнить масштабные задачи. Работать, по словам политика, придется в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках.

Мишустин подчеркнул, что целями нового бюджета являются развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал предстоящую работу над бюджетом на следующие три года самой сложной в своей карьере. По его словам, в бюджет необходимо закладывать затраты на достижение технологического суверенитета, однако после введения ряда антироссийских санкций РФ столкнулась с отсутствием производства некоторых критических технологий в стране.

