Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Ясуловича

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Владимир Путин направил родным и близким Игоря Ясуловича телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной артиста. Об этом сообщает RT.

"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. <...> Игорь Николаевич Ясулович – талантливый артист, прекрасный наставник и педагог", – написал глава государства.

Он отметил, что Ясулович был верен лучшим традициям российского искусства, держал профессиональную планку на высоком уровне. Память об этом артисте навсегда останется в сердцах его близких, коллег, учеников и поклонников, подытожил президент.

Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович ушел из жизни 19 августа. Ему был 81 год.

Он получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другим. Всего за свою карьеру артист снялся более чем в 320 кинокартинах.

