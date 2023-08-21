Скончался ведущий артист московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин

Фото: Агентство «Москва»/Киселев Сергей

Умер ведущий актер московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин, сообщает Агентство "Москва".

Артист ушел из жизни в возрасте 55 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Прощание с актером состоится 23 августа.

Шулин родился 13 декабря 1967 года. С 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы, где за 16 лет работы сыграл в более чем 20 спектаклях.

В московском театре "Эрмитаж" он служил с 2007 года. Там актер играл в спектаклях "Зойкина квартира", "Изверг", "Моя старшая сестра", "Судьба барабанщика", "Кураж", "Лир король", "Дон Кихот", "Маленькое воскресное приключение" и других.