Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ясуловича

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича. В своем телеграм-канале она отметила, что он его образы хорошо знали и любили целые поколения.

"Игорь Николаевич был истинной легендой кино и театральной сцены, его мастерство и художественная индивидуальность тронули сердца многих зрителей. Целые поколения хорошо знали и любили его образы, он оставил яркое творческое наследие, которое навсегда будет с нами", – подчеркнула Ольга Любимова.

Министр культуры отметила, что герои Игоря Ясуловича стали настоящей классиков, а фильмы и постановки с его участием всегда находили отклик у аудитории. Помимо этого, по словам Любимовой, многие артисты нашли и проявили себя благодаря Игорю Николаевичу.

"Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю", – добавила министр.

Народный артист РФ Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Ясулович дебютировал в кино в 1961 году, снявшись в картине в фильме "Девять дней одного года". На его счету более 320 ролей – преимущественно роли второго плана. Среди них – "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другие. Ясулович являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000) и обладателем ордена Почета (2013).