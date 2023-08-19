Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Умер народный артист РФ Игорь Ясулович, сообщается в телеграм-канале ГИТИСа.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", – говорится в сообщении.

Худрук курса ГИТИСа ушел из жизни в возрасте 81 года. Информация о похоронах появится позже.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он получил славу благодаря ролям в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Всего за свою карьеру артист снялся более чем в 320 фильмах.

В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена Артура Миллера" в Театре имени Владимира Маяковского.

В 2001 году Игорю Ясуловичу присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Он являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000) и обладателем ордена Почета (2013).