14:25Культура
Умер народный артист РФ Игорь Ясулович
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Умер народный артист РФ Игорь Ясулович, сообщается в телеграм-канале ГИТИСа.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", – говорится в сообщении.
Худрук курса ГИТИСа ушел из жизни в возрасте 81 года. Информация о похоронах появится позже.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он получил славу благодаря ролям в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Всего за свою карьеру артист снялся более чем в 320 фильмах.
В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена Артура Миллера" в Театре имени Владимира Маяковского.
В 2001 году Игорю Ясуловичу присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Он являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000) и обладателем ордена Почета (2013).