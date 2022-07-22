Путин подписал указ о выходе биатлонистки Жураускайте из гражданства РФ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о выходе из российского гражданства биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске", – следует из указа.

Ряд СМИ сообщал, что спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии за сборную Литвы.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

