Экс-депутат Верховной рады Кива запросил политическое убежище и гражданство РФ

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Экс-депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива запросил политическое убежище и гражданство РФ. Об этом говорится в открытом письме, адресованном Владимиру Путину, которое украинский политик разместил в своем телеграм-канале.

"Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы, защищать РФ как свою Родину", – написал Кива.

6 марта офис генерального прокурора Украины предъявил Киве обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Позже на заседании Верховной рады его лишили мандата. 16 марта Госбюро расследований Украины объявило экс-депутата в розыск.

19 апреля Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России в связи с событиями в стране.

В Госдуме РФ призвали предоставить бывшему украинскому депутату убежище, если он обратится с этой просьбой к Путину. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.