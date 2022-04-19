В Госдуме призвали предоставить Киве политическое убежище

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Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал предоставить политическое убежище в России экс-депутату Верховной рады Илье Киве, сообщает "Газета.ру".
Затулин подчеркнул, что это нужно будет сделать, если Кива обратится с такой просьбой к Владимиру Путину. Он напомнил, что украинский депутат находится в России, неоднократно выступал по российскому ТВ, постоянно ведет свой блог и телеграм-канал, высказывается в поддержку российской специальной военной операции и обличает руководство Украины. Кроме того, по словам Затулина, Кива всегда находился в оппозиции к Владимиру Зеленскому и окружающим его националистам.
Также парламентарий добавил, что в соответствии с российским законодательством вместе со статусом политического эмигранта Кива может получить вид на жительство в России.
"Он вправе в соответствии с нашими законами и указом Путина получить в случае признания его политическим эмигрантом сразу вид на жительство в РФ, что позволит ему здесь существовать абсолютно на законном и равном со всеми живущими в России положении", – сказал депутат.
До этого экс-депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России из-за событий в стране.
Несколькими днями ранее Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в военной форме. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ.
В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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