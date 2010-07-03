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09:40

Матвиенко выступила за введение единой валюты с Белоруссией

власть политика

09:40

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия должны будут прийти к введению единой валюты. Слова спикера верхней палаты парламента приводит ТАСС.

"Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику", – подчеркнула Матвиенко.

Она также добавила, что видит необходимость в одинаковых подходах к системе налогообложения, при этом тему создания единого государства никто в России не поднимает. Речь, по словам главы Совфеда, идет именно о полноценном союзе двух стран, между которыми "нет неразрешимых проблем".

Ранее Владимир Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России, работа с которым ведется практически во всех сферах – от безопасности до экономики. При этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда долларов.

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власть политика

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