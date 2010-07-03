Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:17

Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

экономика еда общество

21:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/asayenkaa

Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в 80% в проверенных партиях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

"Поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта в упаковках заявленному в маркировке", – отметили в пресс-службе.

Ведомство после поступившего заявления проверило 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей. В ходе проверки было выявлено, что 38 партий не соответствуют заявленному количеству.

В итоге Белоруссия запретила реализацию 25 партий и выдала три предписания об устранении нарушений. В итоге в суд было подано 29 протоколов об административных правонарушениях.

Отмечается, что некоторые импортеры оперативно отреагировали на проверки, отозвав из розничной сети или перемаркировав партии подсолнечного масла с несоответствием.

В Белоруссии считают, что предотвратить недолив масла могло бы проведение входного контроля. В комитете также заявили о намерении ускорить разработку единого технического регламента ЕАЭС, который установит обязательные требования к фасованным товарам.

Читайте также

экономика еда общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика