Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

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Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в 80% в проверенных партиях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

"Поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта в упаковках заявленному в маркировке", – отметили в пресс-службе.

Ведомство после поступившего заявления проверило 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей. В ходе проверки было выявлено, что 38 партий не соответствуют заявленному количеству.

В итоге Белоруссия запретила реализацию 25 партий и выдала три предписания об устранении нарушений. В итоге в суд было подано 29 протоколов об административных правонарушениях.

Отмечается, что некоторые импортеры оперативно отреагировали на проверки, отозвав из розничной сети или перемаркировав партии подсолнечного масла с несоответствием.

В Белоруссии считают, что предотвратить недолив масла могло бы проведение входного контроля. В комитете также заявили о намерении ускорить разработку единого технического регламента ЕАЭС, который установит обязательные требования к фасованным товарам.

