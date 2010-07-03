Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в 80% в проверенных партиях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.
"Поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта в упаковках заявленному в маркировке", – отметили в пресс-службе.
Ведомство после поступившего заявления проверило 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей. В ходе проверки было выявлено, что 38 партий не соответствуют заявленному количеству.
В итоге Белоруссия запретила реализацию 25 партий и выдала три предписания об устранении нарушений. В итоге в суд было подано 29 протоколов об административных правонарушениях.
Отмечается, что некоторые импортеры оперативно отреагировали на проверки, отозвав из розничной сети или перемаркировав партии подсолнечного масла с несоответствием.
В Белоруссии считают, что предотвратить недолив масла могло бы проведение входного контроля. В комитете также заявили о намерении ускорить разработку единого технического регламента ЕАЭС, который установит обязательные требования к фасованным товарам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.