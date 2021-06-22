Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что акция "Бессмертный полк" состоится в очном формате, когда удастся полностью справиться с угрозой коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не собирается ли президент опубликовать на своем сайте портрет Владимира Спиридоновича Путина по аналогии с тем, как это делали простые граждане в прошлом году, вывешивая на балконах и в окнах снимки своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Безусловно, это важно – то, о чем вы говорите. Действительно, в этом году бессмертный полк, к сожалению, не смог состояться. Но давайте не забывать, что все-таки это народная инициатива, народный "Бессмертный полк", это не официальное мероприятие. А вы говорите об официальном интернет-представительстве главы государства..." – сказал Песков.

Он добавил, что акция состоится в тот момент, когда удастся избавиться от опасности коронавируса, в том числе за счет массовой вакцинации населения. Он также пообещал передать Владимиру Путину рекомендацию разместить портрет его отца в окне резиденции в Ново-Огареве.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с распространением коронавируса организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня. По словам сопредседателя Центрального штаба движения Елены Цунаевой, очное шествие может состоятся в 2022 году.

