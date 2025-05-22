Путин поздравил ярославский "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб "Локомотив" с их первой победой в Кубке Гагарина, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ позвонил главному тренеру "Локомотива" Игорю Никитину, поздравил его, весь тренерский состав и команду с впечатляющей победой.

Ярославский "Локомотив" впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пятый матч серии проходил в Ярославле и завершился со счетом 2:1 в овертайме. В составе "Локомотива" голами отметились Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69), в составе "Трактора" – Стивен Кэмпфер (54). Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий ярославского клуба Александр Радулов.