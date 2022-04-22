Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в пятницу, 22 апреля, проведет телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы РФ, после беседы с Мишелем на следующие два дня у российского лидера запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

16 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене, двустороннее сотрудничество, в частности в торгово-экономической области.

2 апреля глава РФ провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, в ходе которого они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Стороны рассмотрели перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

