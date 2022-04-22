Песков опроверг заявления госдепа США про дезинформацию о Мариуполе

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В заявлении Госдепартамента США про дезинформацию Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Он призвал ориентироваться на сведения Минобороны РФ, о которых доложил главе государства министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Глава военного ведомства уточнил, что на момент окружения города численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек. Шойгу подчеркнул, что при освобождении Мариуполя ВС РФ и подразделения Народной милиции ДНР делали все, чтобы сохранить жизни мирного населения.

После этого пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы якобы все еще удерживают Мариуполь. Заявление Шойгу об освобождении города американский чиновник назвал дезинформацией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

