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22 марта, 13:46

Политика

Путин считает недопустимой бомбежку Югославии войсками НАТО в 1999 году

Фото: ТАСС/Сергей Величкин

Владимир Путин назвал недопустимыми бомбардировки Югославии, которые провели войска Североатлантического альянса в 1999 году. Такое заявление российский лидер сделал в документальном фильме "Белград" гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1".

"Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы", – указал глава государства.

Ранее сербский президент Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал Альянсу право убивать сербов. Он уточнил, что войска организации нападали на свободную страну, а бомбардировки оправдывали стремлением избежать гуманитарной катастрофы. Вучич подчеркнул, что Североатлантический альянс не предотвращал никакую катастрофу, а вооружал повстанческие группировки в суверенной стране, которая не заходила на территорию другого государства.

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"

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