МИД КНР картинкой продемонстрировал лицемерие западных стран

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Замдиректора департамента информации МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал фотографию, демонстрирующую различие в понимании фразы "международное сообщество" в мире и в СМИ стран Запада.

"Что "международное сообщество" означает?" – написал он в Twitter.



Фото: Twitter замдиректора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня

Ранее Чжао Лицзянь назвал шуткой века заявление о том, что НАТО является оборонительным союзом. Он напомнил, сколько разрушений всегда следует за действиями Альянса.

Так китайский политик отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс выступает в качестве оборонительного союза. Лицзянь выложил коллаж с фотографиями взрывов на территории Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии.