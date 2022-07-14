МИД КНР картинкой продемонстрировал лицемерие западных стран

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
Замдиректора департамента информации МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал фотографию, демонстрирующую различие в понимании фразы "международное сообщество" в мире и в СМИ стран Запада.
"Что "международное сообщество" означает?" – написал он в Twitter.
Фото: Twitter замдиректора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня
Ранее Чжао Лицзянь назвал шуткой века заявление о том, что НАТО является оборонительным союзом. Он напомнил, сколько разрушений всегда следует за действиями Альянса.
Так китайский политик отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс выступает в качестве оборонительного союза. Лицзянь выложил коллаж с фотографиями взрывов на территории Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии.
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