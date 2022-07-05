"Шутка века": в МИД Китая отреагировали на заявление о том, что НАТО – оборонительный союз

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Замдиректора департамента информации МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, сколько разрушений всегда следует за действиями НАТО. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так китайский политик отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс выступает в качестве оборонительного союза. Лицзянь выложил коллаж с фотографиями взрывов на территории Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии.

"НАТО – оборонительный альянс? Шутка века", – написал он в публикации.

Ранее Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности. Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.

Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.