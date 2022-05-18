Жители Китая относятся к РФ лучше, чем ко всем другим странам – СМИ

03:35
Фото: depositphotos/jackmalipan
Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований.
"Новый опрос среди 3 тысяч респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран", – говорится в статье интернет-издания Asia Times, в распоряжении которого находятся данные соцопроса.
Как уточняет издание, мнение китайцев о России основано на доверии российскому руководству. Кроме того, многие китайцы также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь".
В частности, почти 80% опрошенных позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети.
Ранее сообщалось, что Китай призывает государства G7 отказаться от политики введения незаконных санкций. Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь заявил, что странам G7 следует сконцентрировать усилия на мирном развитии, прекратить применять двойные стандарты и направлять военный флот и авиацию к границам других государств в целях демонстрации собственной силы.
В Китае напомнили о последствиях антироссийских санкций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: