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Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований.

"Новый опрос среди 3 тысяч респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран", – говорится в статье интернет-издания Asia Times, в распоряжении которого находятся данные соцопроса.

Как уточняет издание, мнение китайцев о России основано на доверии российскому руководству. Кроме того, многие китайцы также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь".

В частности, почти 80% опрошенных позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети.

Ранее сообщалось, что Китай призывает государства G7 отказаться от политики введения незаконных санкций. Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь заявил, что странам G7 следует сконцентрировать усилия на мирном развитии, прекратить применять двойные стандарты и направлять военный флот и авиацию к границам других государств в целях демонстрации собственной силы.

