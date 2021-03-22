Лавров выразил свое отношение к карантину маской FCKNG QRNTN

Видео: TikTok/МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в китайский город Гуйлинь сделал фотографию в маске с надписью FCKNG QRNTN, подаренной ему журналистами.

Такой необычный подарок представители СМИ сделали Лаврову в честь его дня рождения. Шутливая маска хоть и выражает негативный настрой к карантинным мерам, которые действуют по всему миру, но все же плотно прилегает к носу и ко рту.

Подарок министру оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сергей Лавров – просто красавец! Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами", – сказал он.

Ранее европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса. В связи с этим во многих странах прошла волна митингов против антикоронавирусных ограничений, а жители некоторых европейских стран начали покидать свои дома и уезжать в более свободные регионы.