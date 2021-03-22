Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:39

Лавров выразил свое отношение к карантину маской FCKNG QRNTN

власть общество

Видео: TikTok/МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в китайский город Гуйлинь сделал фотографию в маске с надписью FCKNG QRNTN, подаренной ему журналистами.

Такой необычный подарок представители СМИ сделали Лаврову в честь его дня рождения. Шутливая маска хоть и выражает негативный настрой к карантинным мерам, которые действуют по всему миру, но все же плотно прилегает к носу и ко рту.

Подарок министру оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сергей Лавров – просто красавец! Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами", – сказал он.

Ранее европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса. В связи с этим во многих странах прошла волна митингов против антикоронавирусных ограничений, а жители некоторых европейских стран начали покидать свои дома и уезжать в более свободные регионы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать