22 февраля, 22:30Политика
Путин заявил, что все российские регионы имеют хороший потенциал для роста
Фото: kremlin.ru
Все субъекты РФ обладают хорошим потенциалом для роста, считает Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в рамках совещания по вопросу развития Чувашии.
"Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности", – подчеркнул он.
Президент отметил высокие темпы промышленного производства в Чувашии. Он обратил внимание, что республика стоит на втором месте по показателям скорости роста – 27,2%. Что касается обрабатывающих отраслей, они выросли примерно на треть, уточнил Путин.
Кроме того, на территории Чувашской Республики продолжает активно развиваться оборонная промышленность, а также выпуск гражданской продукции, добавил глава государства.
Путин указал на низкий уровень безработицы в субъекте. По его мнению, все перечисленные успехи необходимо использовать для развития социальной сферы.
Ранее президент прилетел из Татарстана в Чувашию с рабочим визитом. Путин успел осмотреть фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино, который открыли в декабре прошлого года взамен старого здания.
До этого глава государства в течение двух дней находился с рабочей поездкой в Татарстане. В Казани Путин принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов
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