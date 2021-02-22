Мишустин создал Координационный центр правительства России

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Михаил Мишустин сформировал Координационный центр правительства России, который будет выполнять функции по согласованию работы органов различных уровней власти при разрешении инцидентов и реализации приоритетных задач. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", – говорится в документе.
Там отмечается, что за организационно-техническое обеспечение деятельности нового органа будет отвечать Аналитический центр при кабмине. Федеральные ведомства должны обеспечить свое участие в работе центра не позднее 31 марта.
Ранее Мишустин подписал постановление о создании семи новых департаментов в структуре аппарата правительства России. В нем появились департаменты: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.
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