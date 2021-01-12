В аппарате правительства России появятся семь новых департаментов

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании семи новых департаментов в структуре аппарата правительства России.

"Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", – сообщается на сайте кабмина.

Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. В их число входит вице-премьер – руководитель аппарата правительства. Изменения внесены в указ президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти".