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Политика

20:52

Кабмин планирует разработать 153 законопроекта в 2021 году

власть политика

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана законопроектной деятельности правительства на 2021 год. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что планируется разработать 153 законопроектов. Это на 77 проектов меньше, чем в 2020 году, в котором планировалось проработать 230 законопроектов.

В документе подчеркивается, что главам федеральных органов исполнительной власти необходимо принять меры по организации выполнения плана.

Ранее кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году в размере 11 653 рублей. Для трудоспособного населения он составит 12 702 рубля. Отмечалось, что в 2021 году прожиточный минимум установили на год, а не на квартал.

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