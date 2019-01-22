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12:54

В Кремле ответили на идею пересмотреть Конституцию РФ

власть

12:54

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Кремле считают, что говорить о каких-либо правках в Конституцию пока рано. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, она пока не конкретизирована, поэтому пока преждевременно говорить о какой-то позиции", – цитирует ТАСС Пескова. При этом ранее отмечалось, что в администрации президента не ведется работа по подготовке изменений в Конституцию РФ.

В конце декабря прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм. При этом спикер подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения основного закона страны.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что Конституция не нуждается в кардинальных реформах, но допустил возможность внесения в нее точечных изменений. По его мнению, среди недостатков действующей Конституции – "крен в пользу исполнительной ветви власти" и отсутствие баланса.

Кроме того, за поправки в Конституцию выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По словам политика, страна давно созрела для серьезных изменений в своде законов. Зюганов отметил необходимость корректировки курса и создания реальных условий для развития государства.

власть

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