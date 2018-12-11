Зюганов предложил изменить российскую Конституцию

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Внести изменения в Конституцию России предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам политика, страна давно созрела для серьезных изменений в своде законов. Зюганов отметил необходимость корректировки курса и создания реальных условий для развития государства.

"Мы боролись за честь и достоинство державы и будем бороться", – сказал лидер коммунистов.

Он добавил, что действующая Конституция РФ не способна обеспечить выход страны из кризиса и не дает равных возможностей для развития страны.

12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием. С 1994 по 2004 год эта дата считалась государственным праздником. Начиная с 2005 года, 12 декабря перестал быть выходным днем, однако его причислили к памятным датам России.

На минувшей неделе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ прошла конференция, посвященная роли и месту Конституции России в современном государстве, а также ее значению для дальнейшего развития страны. Юристы, законодатели и судьи пытались детально понять, как именно этот документ влияет на жизнь общества.