Песков рассказал об усилиях по восстановлению статуса РУСАДА

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Внеочередное заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, где рассмотрят вопрос о статусе РУСАДА, в Москве ожидают с осторожным оптимизмом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Общаясь с журналистами, представитель Кремля отметил, что об ожиданиях от заседания исполкома WADA стоит спросить профильное ведомство. Он добавил, что представители Минспорта страны сделали все для организации работы зарубежных экспертов в столице для осуществления всех необходимых процедур.

"Что касается нас, российской стороны, очевидно, был приложен максимум усилий, чтобы нивелировать шероховатости, которые оставались на повестке дня", – сказал Песков.

В минувший четверг эксперты WADA завершили работу в московской лаборатории. Чтобы восстановить в правах Российское антидопинговое агентство им предоставили доступ к допинг-пробам спортсменов РФ.

