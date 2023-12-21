Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности

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Уровень бедности в России в 2023 году будет на историческом уровне. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Будет исторический минимум в 2023 году. Но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, – для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться", – указал президент РФ.

Он также назвал формирование экономики квалифицированных кадров и высоких зарплат ключом к преодолению бедности. Путин уверен, что на данный момент в стране сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и обновления действующих предприятий, а также для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

"Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат. Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности", – сказал российский лидер.

Ранее Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря напомнил, что со следующего года в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5%. Он указал, что такая индексация происходит нечасто.

В конце ноября президент РФ подписал документ, согласно которому сумма МРОТ в РФ в 2024 году составит 19 242 рубля. Сейчас МРОТ на уровне 16 242 рубля, то есть в следующем году сумма увеличится на три тысячи рублей.

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