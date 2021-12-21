Путин заявил, что доля современных вооружений в армии превысила 71%

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Доля современных вооружений в войсках России превысила 71%, а в ядерных силах – 89%. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что в пандемию коронавируса Вооруженные силы продолжали четко выполнять все задачи, которые были перед ними поставлены. В том числе была продолжена модернизация армии и флота.

"Активными темпами шло развитие новейших вооружений. Часть из них – комплексы "Авангард" и "Кинжал" – поставлены на боевое дежурство", – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что страны Запада манипулируют нормами международного права с тем, чтобы обеспечить свои интересы и безопасность за тысячи километров от собственных границ. Президент подчеркнул, что такие манипуляции надоели.

