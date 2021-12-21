В Кремле прокомментировали ДТП с участием главы Кузбасса

12:50
Фото: телеграм-канал SHOT
Информация о ДТП с участием главы Кузбасса Сергея Цивилева доступна президенту РФ Владимиру Путину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что о результатах расследования происшествия говорить пока рано, так как прошло слишком мало времени.
"Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. <...> Но вместе с этим это широко освещают в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава Кузбасса ехал на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".
В происшествии пострадали два человека. Мужчин 1967 и 1980 годов рождения госпитализировали.
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк
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