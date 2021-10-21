Путин процитировал Мартина Лютера Кинга

Фото: AP/ TASS/ Jae C. Hong
Владимир Путин назвал настоящей ценностью известные слова американского активиста Мартина Лютера Кинга о том, что важен не цвет кожи человека, а его дела. Об этом российский лидер сообщил в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Он (Мартин Лютер Кинг) сказал, как вы помните: "Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами". Вот истинная ценность", – сказал президент.
При этом он уточнил, что в современных реалиях все происходит по-другому.
Также Путин рассказал о семье. Он уточнил, что она была простой. По его словам, его отец и мать не говорили лозунгами, однако они всегда с уважением относились к своей стране. Он подчеркнул, что такие позитивные качества культивировались в подавляющем большинстве русского народа и советских республик.
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