Путин признался, что гоняет на электромобилях в Огареве

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Владимир Путин признался, что гоняет на электромобилях на территории своей подмосковной резиденции.

"Да. В Огареве гоняю на этих машинах. Разницы я не чувствую почти, приемистые, хорошие машинки", – отметил он в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее сообщалось, что перед поездкой по новому участку трассы "Таврида" президент, находясь за рулем "Ауруса", пристегнул ремень безопасности. "Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить", – прокомментировал свои действия он.

Позднее появился юмористический ролик, на котором Путин "прокатил" Ивана Урганта на машине. Видео нарезали из кадров, на которых российский лидер находится за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму. Телеведущий появился на пассажирском сиденье рядом с Путиным благодаря монтажу. Диалог был сформирован на основе фраз президента.