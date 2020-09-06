Путин "прокатил" Урганта на машине

Видео: youtube.com/Вечерний УргантВ эфире Первого канала показали юмористический ролик, на котором Владимир Путин едет в одной машине с телеведущим Иваном Ургантом.
Видео нарезали из кадров, на которых глава страны находится за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму. Иван Ургант появился на пассажирском сиденье рядом с Путиным благодаря монтажу. Диалог сформирован на основе фраз президента.
В ходе непродолжительной поездки прозвучало несколько шуток от телеведущего на тему безопасности дорожного движения и штрафов. Шоумен также "проверил" новый материал для программы на реакции лидера. Так, ему не понравилась шутка про доллар и рубль.
Ургант также отметил, что путь до Останкино не преграждали пробки. Он сказал Путину, чтобы тот не останавливался возле телецентра, поскольку сам выпрыгнет на ходу.
Ранее шуточный ролик опубликовал Михаил Шуфутинский. На видеоролике певец проводит утренние процедуры в ванной и наблюдает себя поющего в зеркале.
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