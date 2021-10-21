Путин назвал основной результат своей работы

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Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в РФ одним из важных результатов своей работы.

"Что касается того, что удалось сделать. Послушайте, у нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много – 19 с лишним или 20 миллионов человек, по разным подсчетам. Непомерно, но все-таки это не 40 миллионов. Вот это, пожалуй, самый главный результат", – отметил российский лидер в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Снижение уровня бедности в РФ является одной из целей указа президента о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

Ранее в Минтруде сообщили, что снижение уровня бедности в России связано в том числе со стабилизацией рынка труда, а также восстановлением деловой активности.

Согласно последним данным Росстата, во втором квартале текущего года уровень бедности в России снизился с 14,4 до 12,1%.

