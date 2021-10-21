У России выработался коллективный иммунитет к экстремизму – Путин

20:25
Фото: depositphotos/borjomi88
Российское общество обладает коллективным иммунитетом к экстремизму. С таким заявлением в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" выступил Владимир Путин.
По его словам, само существование экстремизма ведет к потрясениям и социально-политическим обвалам.
"Люди ценят стабильность и возможность нормально развиваться и быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров", – подчеркнул президент.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением ограничить причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования. По его мнению, это может быть использовано для противоправной деятельности.
Также прозвучало предложение расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. По мнению авторов инициативы, граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.
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