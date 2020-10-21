В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании пассажиров без масок из транспорта

Фото: Администрация города Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы города Анатолия Карманова.
"Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так", – заявил Карманов.
Он добавил, что мэр призывал проявить сознательность и соблюдать масочный режим. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Высокинский на вопрос, можно ли выгонять из транспорта ковид-диссидентов, ответил, что "можно и нужно". Карманов отметил, что эта фраза вырвана из контекста.
В настоящий момент в Свердловской области маски обязуют носить в общественном транспорте и помещениях. Кроме того, под запрет попала организация фан-зон на концертах. Также закрыты игровые комнаты в торговых центрах.
За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 258 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе обнаружили 33 170 заболевших COVID-19. Из них 25 189 пациентов выздоровели, 708 человек скончались.
Ограничения из-за коронавируса вводятся и в других российских регионах. В частности, все школы Забайкальского края перевели на дистанционное обучение. Кроме того, было поручено увеличить длительность каникул на 1–2 недели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: