В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании пассажиров без масок из транспорта

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы города Анатолия Карманова.

"Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так", – заявил Карманов.

Он добавил, что мэр призывал проявить сознательность и соблюдать масочный режим. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Высокинский на вопрос, можно ли выгонять из транспорта ковид-диссидентов, ответил, что "можно и нужно". Карманов отметил, что эта фраза вырвана из контекста.

В настоящий момент в Свердловской области маски обязуют носить в общественном транспорте и помещениях. Кроме того, под запрет попала организация фан-зон на концертах. Также закрыты игровые комнаты в торговых центрах.

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 258 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе обнаружили 33 170 заболевших COVID-19. Из них 25 189 пациентов выздоровели, 708 человек скончались.

Ограничения из-за коронавируса вводятся и в других российских регионах. В частности, все школы Забайкальского края перевели на дистанционное обучение. Кроме того, было поручено увеличить длительность каникул на 1–2 недели.