Все школы Забайкальского края переведут на дистанционное обучение

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательные учреждения Забайкальского края будут переведены на дистанционное обучение из-за роста числа случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщает News.ru.
Поручение губернатора Александра Осипова касается школ. Детские сады пока продолжат работу в очном режиме, но в группах снизят количество воспитанников.
"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну – две недели", – заявил глава региона.
На местных предприятиях начали составлять списки сотрудников, которые могут работать удаленно и находиться дома с детьми.
Согласно данным на 18 октября, в Забайкальском крае выявили 198 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе болезнь диагностировали у 9 084 человек, 86 пациентов скончались.
С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов возвращаются в школы, а старшеклассники – 6–11-е классы – перейдут на дистанционный формат в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал Сергей Собянин. Полностью переводить образовательные учреждения в формат дистанционной работы пока не планируется.
В Москве школьники младших классов возвращаются к очной учебе
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