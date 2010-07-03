В Госдуме предложили составить методичку для жертв домашнего насилия

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В Госдуме предложили Минтруду совместно с Минпросвещения РФ и МВД составить методическое пособие для пострадавших от семейного насилия, сообщает ТАСС.

В методичке должен быть указан перечень типичных процедур и служебные телефоны, по которым можно обратиться в случае рукоприкладства.

Кабмину рекомендовали разработать единый регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики подобных преступлений.

В 2017 году был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников в административные правонарушения.

Сейчас к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике насилия в семье.