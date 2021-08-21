Sohu: подаренный Путиным букет Меркель может говорить о его характере

Фото: kremlin.ru
Китайские журналисты отметили букет цветов, который Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель на встрече в Москве. О жесте президента написали в издании Sohu.
По мнению представителей СМИ, традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях вероятно может раскрывать его как твердого и вежливого человека, которому "присуща романтика".
"Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ", – отмечается в статье.
Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель прошли в Москве 20 августа. По ее итогам руководители государств дали совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.
Во время встречи Путин заявил, что Германия является для России одним из основных партнеров. В свою очередь, Меркель отметила, что ФРГ планирует и дальше поддерживать контакты с РФ.
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