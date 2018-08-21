Кремль отреагировал на заявление Microsoft об атаке российских хакеров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения компании Microsoft в адрес Москвы о вмешательстве в выборы в США ничем не подтверждены.

По словам Пескова, в Кремле не знают, "о каких хакерах говорится, в чем заключается влияние на выборы".

"Что является доказательствами и на основании чего делаются выводы вот такой категории − мы не понимаем", − цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. Песков добавил, что эти "достаточно серьезные" обвинения в адрес России "не могут звучать голословно".

Ранее Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. В компании заявили, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы работавшей на российские власти, предприняли новую кибератаку и создали фиктивные домены американских политических организаций.