Эксперт оценил заявление Microsoft о хакерских атаках

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Заявление Microsoft о попытках российских хакеров повлиять на выборы в США прокомментировал кандидат политических наук Арег Галстян.
Эксперт отметил, что избирательная кампания находится в разгаре. "Избирательный процесс в США непрерывный, постоянно готовятся, проводятся акции, пиар-кампании. В промежуточных выборах слишком высока ставка, разрыв между демократами и республиканцами в сенате крайне мал, по многим прогнозам, демократы могут "отбить" сенат в ноябре", – цитирует Галстяна RT.
Он добавил, что республиканцам нужно сохранить за собой верхнюю палату. Российская тема сейчас раскручена и стала неотделимой от внутренней конъюнктуры, добавил эксперт.
Microsoft обвинила хакерскую группу Fancy Bear в новой кибератаке на американские политические силы незадолго до промежуточных выборов в Конгресс США. Как утверждают в корпорации, киберпреступники создали интернет-домены, которые выдавали себя за домены двух консервативных организаций США: Гудзоновского института и Международного республиканского института.
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