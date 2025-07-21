Около 180 млрд руб будет направлено на ремонт пунктов пропуска через госграницу

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Около 180 миллиардов рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых и технических решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе осмотра автомобильного пункта пропуска через госграницу "Кани-Курган" политик отметил, что в настоящее время по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики.

"В ближайшие пять лет планируем модернизировать более четверти всех действующих (пунктов пропуска. – Прим.ред). Это приоритетные пункты с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота. И только в Дальневосточном округе такая работа предусмотрена для свыше 30 из них", – цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об очередях на пограничном переходе Жайсан – Сагарчин в Актюбинской области Казахстана. В российском посольстве увеличенное время ожидания для пересечения границы с республикой объяснили наплывом желающих въехать в Россию. Кроме того, гражданам не предъявлялись дополнительные требования для пересечения границы.