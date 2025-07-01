Посольство РФ объяснило заторы на границе с Казахстаном

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Увеличенное время ожидания для пересечения границы с Казахстаном связано с наплывом желающих въехать в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства.

Так в дипведомстве прокомментировали информацию СМИ об очередях на пограничном переходе Жайсан – Сагарчин в Актюбинской области Казахстана.

"С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия", – уточнили в российском посольстве.

В это же время к гражданам не предъявляются дополнительные требования при пересечении границы, включая якобы предоставление QR-кода. Кроме того, не подтверждается информация о том, что причиной очередей стал второй этап эксперимента в части правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Участие в эксперименте носит добровольный характер. Соответственно, отсутствие заполненного заявления о въезде никак не влияет на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами", – резюмировали в посольстве.

Ранее около 400 автомобилей встали в очередь на Крымском мосту со стороны Тамани. Туристы рисковали прождать около часа. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра никаких затруднений не было. Позже очередь достигла 1 100 автомобилей, но к вечеру 1 июля никаких затруднений в проезде уже не было.

