Начальник управления департамента региональной безопасности Москвы получил госнаграду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени начальника управления департамента региональной безопасности Москвы Виктора Ермолаева.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Ермолаев награждается за большой вклад в обеспечение общественной безопасности и многолетнюю добросовестную службу.

Помимо него, награды удостоены советники управления департамента Сергей Бахар, Николай Сасин и Сергей Струков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусом. Медикам вручат ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

