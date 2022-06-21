Путин поздравил Собянина с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с днем рождения во время заседания президиума Госсовета.

"Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения", – сказал он.

Глава государства также отметил, что Собянин не оставляет работу даже в свой праздник.

Мэр Москвы отмечает день рождения 21 июня. В этот день он принял участие в открытии первой очереди развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе.

Позже на заседании президиума Госсовета Собянин предложил при комплексной застройке территорий предусматривать рабочие места, помимо жилья и социальных объектов.