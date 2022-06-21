Песков прокомментировал расследование о бизнесе Путина

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Расследование журналистов о кооперативе Владимира Путина является очередной стряпней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что журналисты присылали соответствующий запрос. Кремль ответил на него утверждением, что президент не имеет отношения к названному бизнесу.

Накануне издание "Медуза", которое признано иноагентом и заблокировано в РФ, выпустило расследование о кооперативе Путина. В статье журналисты заявили о существовании свыше 80 компаний, которые являются владельцами дворцов, курортов, яхт, самолетов и банковских счетов, связанных с Путиным.

Ранее Песков прокомментировал продажу главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым Нобелевской медали на аукционе для помощи украинским беженцам. По его словам, любой вклад в вопрос помощи беженцам может только приветствоваться. Пресс-секретарь президента России отметил, что много людей помогают беженцам с Украины, которые приезжают на территорию РФ.

