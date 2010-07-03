Песков прокомментировал увеличение зарплат в администрации президента

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента не повысили зарплату, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее 10%.

"К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что ранее решение приняли из-за дефицита бюджета.

"Сейчас бюджет исполняется с профицитом, вы это знаете, и эти факторы, которые требовали сокращения зарплаты на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние, еще раз повторяю – без какого-либо увеличения", – отметил он.

Ранее в РБК сообщили, что с 1 января 2019 года сотрудники администрации президента и аппарата правительства получают столько же, сколько в 2014 году.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко накануне заявила, что в 2020 году власти начнут масштабную реформу госслужбы.

По ее словам, уже в следующем году число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%. В 2021-м этот показатель достигнет 10%. За тот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата.

По словам Нестеренко, сокращения нужны, чтобы найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. При этом размер фонда оплаты труда останется прежним.