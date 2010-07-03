Минфин объявил о масштабных сокращениях чиновников

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Масштабную реформу государственной службы начнут власти в 2020 году. Такое заявление первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сделала на коллегии казначейства, передает РИА Новости.

По ее словам, уже в следующем году число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%. В 2021-м этот показатель достигнет 10%. За тот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата.

По словам Нестеренко, сокращения нужны, чтобы найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. При этом размер фонда оплаты труда останется прежним.

Кроме того, представитель Минфина напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике. В частности, постоянную часть оплаты хотят поднять до 60%, а "плавающую" снизить до 40%, перевернув действующую сейчас пирамиду.

В прошлом году Минфин предложил новый способ материального стимулирования чиновников. Ведомство подготовило проекты, которые предусматривают сокращение предельной численности федеральных госслужащих.