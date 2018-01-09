Минфин предложил новый способ материального стимулирования чиновников

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов России подготовило проекты президентского указа и постановления правительства, которые предусматривают сокращение предельной численности федеральных госслужащих. Освободившихся после сокращения средства планируют направить на выплату материального поощрения сотрудникам. Тексты документов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как сказано в проекте указа президента, при сокращении числа федеральных госслужащих и работников на основании предложений по оптимизации "размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы".
Как пояснили в Минфине, эти меры должны повысить эффективность работы госорганов, оптимизировать их штат и способствовать дальнейшему развитию государственной гражданской службы России.
Проект постановления правительства, в свою очередь, устанавливает порядок, в соответствии с которым будет осуществляться сокращение госслужащих и перераспределение денежных средств. В частности, этот порядок предполагает, что предложения по оптимизации штата, направленные в правкомиссию по административной реформе федеральными органами, будут рассматриваться в течение месяца.
Ранее Минфин РФ впервые раскрыл зарплаты министров в составе своих открытых данных. Так, были опубликованы сведения о зарплате большинства министров в 2016 году. Отмечается, что в 2017 они не индексировались.
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